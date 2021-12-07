Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arzu Oş yıllara meydan okuyor

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arzu Oş yıllara meydan okuyor

Ekmek dizisinde karşımıza Sonnur karakteri ile çıkan Arzu Oş, yıllara meydan okuyor. Oyuncunun son halini gören sevenleri, hiç değişmediğine dair yorumlar yaptı.

2002 yılında yayınlanan ve o döneme damga vuran Ekmek Teknesi, hala daha sevilen ve gündeme gelen diziler arasında yer alıyor.

Başrollerini Savaş Dinçel, Melike Güner gibi isimlerin paylaştığı Ekmek Teknesi, genç ve yetenekli oyuncuların tanınmasını sağladı.

Eğlenceli ve zaman zaman ise hüzünlü anlara sahne olan dizide Arzu Oş, Sonnur karakterine hayat verdi.

Sonnur karakterini herkese sevdiren Arzu Çoş, eğitim hayatına önem verdi ve 4 üniversite bitirdi.

Ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu, son hali ile dikkati çekti. Oş'un son halini gören hayranları, geçmişte yolculuk yaptı.

ARZU OŞ'UN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

'Sonnur' karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Arzu Oş, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. 40 yaşındaki oyuncunun son hali, değişmediğini ortaya koydu.

Eğitim hayatına önem veren Arzu Oş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Pazarlama Yüksek Lisans Programı okuduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Çocuklarla Felsefe Eğitmen Eğitimi aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe okudu.