Ekranlara dönüyor! Aygün Aydın o kanalla el sıkıştı: İşte yeni adresi...

Hakan Sabancı ile çalkantılı ilişkisinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, ifşa ve eskortluk açıklamalarının ardından çok konuşuldu. Aygün, yeni projesi ile artık ekranlarda olacak.

Bir zamanlar katıldığı "O Tarz Benim" yarışmasıyle adını duyuran ancak ardından

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından gündemden düşmeyen Aygün Aydın'dan yeni bir hamle geldi.

İfşa ve hakaretleri nedeniyle zorlama hapsine çarptırılan Aydın geçtiğimiz günlerde "Eskorluk yapmak zorunda kalacağım" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti.

AYGÜN AYDIN, FLASH TV'YE GELİYOR

Maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiğini açıklayan Aygün Aydın cephesindeki yeni gelimeyi Seyhan Soylu duyurdu.

Al Sana Haber programı moderatörü Seyhan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aygün Aydın'ın da artık programda olacağını açıkladı.

Aygün Aydın'ın kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Soylu, "Yeni başlayacak olan projemizle ilgili görüştük. İş teklif etmiştim canlı yayında. Çok keyifli, çok kültürlü bir kız. Seni tanıdığıma çok memnun oldum." dedi.

DESTEK VERMİŞTİ

Aygün Aydın'ın cesur pozları hakkında yorum yapan Seyhan Soylu, bir yere tutunmak için böyle paylaşımlar yaptığı yorumlarına karşı, "Hayat çok zor. Kimi nereye getireceği hiç belli olmaz. Herkes hata yapabilir. Hakan birkaç günlük ilişki olarak görmüş olabilir. Kız gerçekten aşık olmuş olabilir" şeklinde konuşmuştu.