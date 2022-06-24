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    Ekranlara veda ediyor! Akıbeti belirsiz... Müge Anlı sezon finali 2022 ne zaman?

    ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu. İşte ekrana veda edeceği tarih...
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 13:41
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    Ekranlara veda ediyor! Akıbeti belirsiz... Müge Anlı sezon finali 2022 ne zaman?

    Yayın hayatına 18 Ağustos 2008 tarihinde başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 14 yıldır ATV ekranlarındaki macerasını sürdürüyor.

    Yıllarca çözülemeyen cinayetleri konu edinen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı katillerin yakalanmasını sağlarken, programda ele alınan her konu Türkiye'nin gündemine oturuyor.

    Reyting başarısını hiç kaybetmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz dönemlerinde ekrana ara veriyor.

    Müge Anlı'nın hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştireceğini açıklamasının ardından programa devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

    İzleyiciler ise Müge Anlı sezon finali tarihini merakla araştırıyor.

    Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? İşte tarihi...

    Müge Anlı 2022 sezon finali

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2022 yılı sezon finali 26 Haziran 2022 Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

    Yeni sezonun ise başlangıç tarihi henüz belli değil.

     

    Ekranlara veda ediyor! Akıbeti belirsiz... Müge Anlı sezon finali 2022 ne zaman? #1


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