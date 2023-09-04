Ekranlarda bugün: 4 Eylül 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları
ensonhaber.com

TV'de yaz sezonu yavaş yavaş kapanıyor.

Sezon dizileri sete çıktı, eylül ayında yeni bölümler yayına hazırlanıyor.

Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar netleşti.

Pazartesi akşamı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 4 Eylül Pazartesi 2023 yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Dönence

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Aile Arasında

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejder Kılıcı

22:25 Yardımcı Oyuncu

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star