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Ekranlarda bugün: 4 Eylül 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları Abone Olun

Ekranlarda bugün: 4 Eylül 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV izleyicilerini pazartesi günü ekrana kilitleyecek olan yapımlar belli oldu. Bu kapsamda "4 Eylül'de TV'de neler var" sorusu yanıt buldu. İşte kanallar ve yayın akışları...

ensonhaber.com TV'de yaz sezonu yavaş yavaş kapanıyor. Sezon dizileri sete çıktı, eylül ayında yeni bölümler yayına hazırlanıyor. Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar netleşti. Pazartesi akşamı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 4 Eylül Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Safir Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Dönence Star TV 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Yalı Çapkını 19:00 Star Haber 20:00 Aile Arasında Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 Mucize Doktor 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Bu Tabak Kimin? 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber 20:00 Recep İvedik 7 TRT 1 yayın akışı 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:05 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Ejder Kılıcı 22:25 Yardımcı Oyuncu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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