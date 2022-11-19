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- Ekranlarda cumartesi keyfi! 19 Kasım 2022 bugün televizyonda neler var?
Ekranlarda cumartesi keyfi! 19 Kasım 2022 bugün televizyonda neler var?
Cumartesiyi tv karşısında geçirecek olanlar bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 19.11.2022 - 09:02
19 Kasım Cumartesi akşamı kumandasını, battaniyesini ve atıştırmalıklarını alıp ekran karşısına geçmeyi planlayanlar, yayınlanacak olan dizi, film ve programlara göz atıyor.
Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Darmaduman ve MasterChef başta olmak üzere birçok dizi ve program yayınlanacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi TV yayın akışı...
19 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 10:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 13:00 Yalnız Kurt
- 16:00 Kuruluş Osman
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 O Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
- 07:30 Toprak İle Fidan
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
- 15:00 En Güzel Bölüm
- 15:15 Gecenin Ucunda
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yabancı Sinema Prometheus
- 22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
- 01:00 Yabancı Sinema Prometheus
Fox TV yayın akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Kamera Arkası
- 12:00 Darmaduman
- 14:30 İyilik
- 16:30 Bir Peri Masalı
- 19:00 Fox Ana Haber
- 20:00 Darmaduman
- 01:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
- 09:55 Hayallerinin Peşinde
- 10:50 Yürek Çıkmazı
- 13:40 Yerli Sinema İnatçı
- 15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
Show TV yayın akışı
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Güzel Günler
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:30 Güzel Günler
- 02:30 Baba
TV8 yayın akışı
- 07:15 Süper 1 Takım
- 07:30 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Tuzak
- 13:15 Pişir de Görelim
- 16:15 Yerli Sinema Recep İvedik 6
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Tuzak