Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.112
-0.73%
BTXN Coin
6.65
0.45%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Ekranlarda cumartesi keyfi! 19 Kasım 2022 bugün televizyonda neler var?

    Cumartesiyi tv karşısında geçirecek olanlar bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekranlarda cumartesi keyfi! 19 Kasım 2022 bugün televizyonda neler var?

    19 Kasım Cumartesi akşamı kumandasını, battaniyesini ve atıştırmalıklarını alıp ekran karşısına geçmeyi planlayanlar, yayınlanacak olan dizi, film ve programlara göz atıyor.

    Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Darmaduman ve MasterChef başta olmak üzere birçok dizi ve program yayınlanacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

    19 Kasım TV yayın akışı 2022

    Ekranlarda cumartesi keyfi! 19 Kasım 2022 bugün televizyonda neler var? #1

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Bir Küçük Gün Işığı
    • 13:00 Yalnız Kurt
    • 16:00 Kuruluş Osman
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Kardeşlerim
    • 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:45 Magazin D Cumartesi
    • 13:00 Arda’nın Mutfağı
    • 14:00 Camdaki Kız
    • 16:15 O Kız
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    • 00:30 Üç Kız Kardeş

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:30 Toprak İle Fidan
    • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    • 12:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
    • 15:00 En Güzel Bölüm
    • 15:15 Gecenin Ucunda
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Yabancı Sinema Prometheus
    • 22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
    • 01:00 Yabancı Sinema Prometheus

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    • 11:15 Ekonomi Arası
    • 11:20 Kamera Arkası
    • 12:00 Darmaduman
    • 14:30 İyilik
    • 16:30 Bir Peri Masalı
    • 19:00 Fox Ana Haber
    • 20:00 Darmaduman
    • 01:00 Yasak Elma

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 09:55 Hayallerinin Peşinde
    • 10:50 Yürek Çıkmazı
    • 13:40 Yerli Sinema İnatçı
    • 15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
    • 19:00 Ana Haber
    • 20:00 Gönül Dağı
    • 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Güzel Günler
    • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    • 20:00 Güldür Güldür Show
    • 23:30 Güzel Günler
    • 02:30 Baba

     

    TV8 yayın akışı

    • 07:15 Süper 1 Takım
    • 07:30 Türkiye’nin Doktorları
    • 09:00 Bir Yemek Olsan
    • 10:00 Tuzak
    • 13:15 Pişir de Görelim
    • 16:15 Yerli Sinema Recep İvedik 6
    • 20:00 MasterChef Türkiye
    • 00:15 Tuzak

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrıldı
    Magazin

    Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrıldı

    Esenyurt’ta lüks siteye dadanan hırsızlar, vatandaşın korkulu rüyası oldu
    3. Sayfa

    Esenyurt’ta lüks siteye dadanan hırsızlar, vatandaşın korkulu rüyası oldu

    Görüş Bildir