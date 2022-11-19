Ekranlarda cumartesi keyfi! 19 Kasım 2022 bugün televizyonda neler var?

Cumartesiyi tv karşısında geçirecek olanlar bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

19 Kasım Cumartesi akşamı kumandasını, battaniyesini ve atıştırmalıklarını alıp ekran karşısına geçmeyi planlayanlar, yayınlanacak olan dizi, film ve programlara göz atıyor.

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Darmaduman ve MasterChef başta olmak üzere birçok dizi ve program yayınlanacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

19 Kasım TV yayın akışı 2022

ATV yayın akışı

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

07:30 Toprak İle Fidan

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yabancı Sinema Prometheus

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Yabancı Sinema Prometheus

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Darmaduman

14:30 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Darmaduman

01:00 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

09:55 Hayallerinin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

13:40 Yerli Sinema İnatçı

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Güzel Günler

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Güzel Günler

02:30 Baba

TV8 yayın akışı