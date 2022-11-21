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- Ekranlarda pazartesi: 21 Kasım 2022 TV yayın akışı!
Ekranlarda pazartesi: 21 Kasım 2022 TV yayın akışı!
Haftanın ilk gününde ekranlarda yer alacak yapımlar hangileri merak ediliyor. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 21 Kasım Pazartesi tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 08:56
21 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, kanalların yayın akışlarında yer alıyor.
Haftanın ilk iş gününde ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.
Öte yandan Dünya Kupası maçları televizyon ekranlarındaki heyecanı arttıracak
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
21 Kasım TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 00:20 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Mekanik
- 21:45 Yabancı Sinema Mekanik
- 23:30 Yabancı Sinema Ay’dan Gelen Felaket
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yabancı Sinema Sultan
- 22:30 Yabancı Sinema Sultan
Fox TV yayın akışı
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:30 Tozluyaka
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere-İran
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Senegel-Hollanda
- 21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:30 Yazgı
- 12:45 Canım Annem
- 13:30 Kadere Karşı
- 14:15 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye