Haberler

Medya Haberleri

Ekranlarda pazartesi: 21 Kasım 2022 TV yayın akışı!

Ekranlarda pazartesi: 21 Kasım 2022 TV yayın akışı!

Haftanın ilk gününde ekranlarda yer alacak yapımlar hangileri merak ediliyor. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 21 Kasım Pazartesi tv yayın akışları...