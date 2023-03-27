Ekranlarda Pazartesi! 27 Mart 2023 bugün TV'de neler var? Yeni bölümleriyle haftanın ilk günü ekranlarda yer alacak olan dizi, film ve programlar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 27 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışları...

Televizyon dünyasında yeni bir hafta daha başlıyor. Yeni haftanın ilk gününde her bir kanalda heyecan ve aksiyon dolu yapımlar yer alırken, Ramazan duygusu da yaşanmaya devam ediyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 27 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 18:45 atv Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm) Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Aşk ve Umut 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak ile Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Ömer Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Yasak Elma 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm) 23:30 EGO TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:25 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023