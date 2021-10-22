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    Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi daha final yapıyor

    Başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray'ın yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Yalancılar ve Mumları'ndan kötü haber geldi. Medyapım imzalı dizi, ekrana veda ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 15:24
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    Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi daha final yapıyor

    Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte diziler birer birer ekranlara dönmeye başladı. Mevcutta devam eden dizilerin yanına bir de yeni diziler de eklenince reyting rekabeti iyice kızıştı.

    Bunun akabinde televizyon dünyasından peş peşe final haberleri gelmeye başladı. FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan diziden kötü haber geldi.

    YALANCILAR VE MUMLARI FİNAL YAPIYOR

    Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yalancılar ve Mumları hakkında seyircisini üzen bir karar alındı.

    BBC formatı olan Mistresses'ın yerli uyarlaması olan Medyapım imzalı Yalancılar ve Mumları dizisi için final kararı verildi.

    Başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar'ın yer aldığı dizi, ekranlara veda ediyor.

    Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi daha final yapıyor #1

    VEDA TARİHİ BELLİ OLDU

    Birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, beklenen reytinglere ulaşamadı.

    Dizinin başta perşembe günü yayınlanması planlanmış ancak Uzak Şehrin Masalı dizisinin final yapmasıyla pazara alınmıştı.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosunda Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizi, 5. bölümde ekrana veda ediyor.

    Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi daha final yapıyor #2

    Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor! Bir dizi daha final yapıyor #3

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