Ekranlardan bir gitti pir gitti! Arka Sokaklar'ın biricik Suat Çoban'ı bakın nereden çıktı...

Ekranların uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Suat Çoban karakterine hayat veren Figen Evren'in son hali merak konusu oldu. İşte Suat Çoban bakın şimdi ne yapıyor...

Kanal D'nin 16 sezonluk polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, reytinglerde de başarısını kaybetmedi.

Diziye yeni karakterler dahil olsa da, bazıları hafızalara öyle bir kazındı ki hala gözler onları arıyor.

Suat Çoban da unutulmaz isimlerden biri oldu.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Figen Evren, geçtiğimiz yıllarda senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.

Diziden ayrıldıktan sonra ekranda yer almayan Figen Evren’in son hali ortaya çıktı.

Suat Çoban şimdi ne yapıyor

Evren'in hayranları şimdilerde ne yaptığını merak edenler, "Arka Sokaklar'ın Suat'ı şimdilerde ne yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Hüsnü Çoban'ın eşine hayat veren Figen Evren, diziden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almadı.

Dinlemek istediğini söyleyen Evren, Asos'ta yaşıyor.