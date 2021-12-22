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    • Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş

    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş

    Emel Özkızıltaş, Çarkıfelek adlı yarışma programının hostesliğini yapmıştı. Konuşma tarzı ve enerjik hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği, herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 22:17
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    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği bakın neymiş

    Emel Özkızıltaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen ''Bugün Ne Giysem?'' adlı moda yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

    Ardından sunuculuğunu farklı zamanlarda Mehmet Ali Erbil ile Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği Çarkıfelek programının hostesliğini yapan Emel Özkızıltaş, bu yarışma sayesinde ününe ün katmıştı.

    Programdaki sempatik tavırları ile oldukça konuşulan Özkızıltaş, son olarak Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Özkızıltaş, kariyerinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı pozları ile gündeme geliyor.

    Ekranların işveli cilveli yüzlerinden olan Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleğini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    AT ÜSTÜNDEKİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

    Emel Özkızıltaş, geçtiğimiz aylarda siyah kıyafetiyle siyah atın üstünde verdiği bu pozu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Tarzıyla da dikkati çeken Özkızıltaş'ın bu pozu, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş ın asıl mesleği bakın neymiş #1

    ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

    Moda yarışması İşte Benim Stilim'de 2014'te birinci olan Emel Özkızıltaş'ın asıl mesleği uçak kabin memurluğudur.

    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş ın asıl mesleği bakın neymiş #2

    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş ın asıl mesleği bakın neymiş #3

    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş ın asıl mesleği bakın neymiş #4

    Ekranların işveli cilveli yüzüydü! Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş ın asıl mesleği bakın neymiş #5

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