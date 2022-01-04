Ekranların psikiyatristi Arif Verimli'nin eşi güzelliğiyle büyüledi! 44 yıl süren birliktelik...

Müge Anlı'nın programıyla hayatımıza giren Prof. Dr. Arif Verimli'nin Esra Erol'a transfer olduğu iddia edilmişti. Arif Verimli hakkında araştırma yapanlari eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, ekranların en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen bir program ortaya çıkaran Anlı, birbirinden ilginç olayları çözmeye, kayıpları bulmaya ve cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor.

Programda yol arkadaşlarıyla birlikte hareket eden Müge Anlı'nın en güvendiği isimlerden biri de geçtiğimiz aylarda ani bir karakla ekranlara veda eden Prof. Dr. Arif Verimli'ydi.

Verimli'nin vedası başta Müge Anlı olmak üzere programı kaçırmadan izleyen seyircileri üzmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü psikolog Arif Verimli ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

ESRA EROL'UN PROGRAMINA GEÇİŞ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'yı yalnız bırakmayan ve Müge Anlı'nın Arif Hoca'sı olarak tanınan Arif Verimli'nin Esra Erol'un programıyla döneceği iddiası izleyenleri sevindirdi.

Söz konusu iddialar ise Arif Hoca'nın kişisel soyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından ortaya çıktı. Esra Erol ile ilgili bir paylaşım yapan Verimli, ''Yeni işim hayırlı olsun o zaman.'' notunu düştü.

Ancak iddialar henüz doğrulanmazken Prof. Dr. Arif Verimli günün en çok merak edilen isimleri arasında yerini aldı.

PROF. DR. ARİF VERİMLİ KİMDİR

1 Haziran 1954 tarihinde Antalya'da tanınan bir ticaret adamının dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Arif Verimli, ilkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü.

İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Antalya'da bitiren Arif Verimli, ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisedeyken fizik mühendisi olmayı düşleyen Verimli'nin yaşama bakışını, fizik mühendisi olan bir fizik öğretmeni değiştirmişti.

Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile tıp fakültesine giren Verimli, tıp fakültesine girdiğinden bu yana sıradan bir hekim olmamaya özen gösterdi.

O yıllarda Bursa Tıp Fakültesi, bugünkü adıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul'da eğitim vermekteydi. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa'ya taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa'da eğitimin iyi olmayacağı fikriyle İstanbul'a döndü. Arif Verimli ve beş arkadaşı ise geri dönmedi.

Psikiyatrist olmaya 4. sınıfta iken karar veren Arif Verimli, kendisine, ''Arif neden Psikiyatri Anabilim Dalını seçmek istiyorsun?'' diye soran Kürsü Başkanına şu cevabı verdi:

''Genellikle hekimler hastadan uzak kalmak istemezler, hastalarına yakın olmak isterler. Ben ise iç içe olmak istiyorum.''

1977 yılında Tıp Doktoru olan Verimli, birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu.

1978'DE EVLENDİ

1978 yılında Aydan Hanım'la evlenen Verimli'nin 1980 yılında ilk çocuğu Ural, 1984 yılında ikinci çocuğu Aras doğdu.

1982'de uzman olan Verimli, 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı.

Bu andan itibaren geldiğimiz güne kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel düzeyinin artırılmasında bir nefer gibi çalıştı.

1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdüren Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak hastaneye hizmetlerine devam etti.