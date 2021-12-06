Ekşi Sözlük'teki troll ordusu deşifre oldu

Ekşi Sözlük'te örgütlenen yaklaşık 200 kullanıcının bilgileri, sosyal medyada paylaşıldı. Listedeki yazarlar, hedef tahtasına yerleştirilen isimleri karalayıp, küfretmekle görevli.

Seçimlerde başarıya ulaşmak isteyen bazı siyasi partiler ya da siyasi liderler, sosyal medyanın gücünü kullanarak insanların algılarını etkileyebilmek ve siyasi rakiplerini karalamak için birçok çalışmaya imza atıyor.

Twitter, Instagram ve Facebook'ta kullanılan bu troll ordularının bir benzeri de Ekşi Sözlük'te oluşturuldu.

EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ 200 KİŞİLİK TROLL ORDUSU

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) bile küfürlerin edildiği Ekşi Sözlük'te oluşturulan yaklaşık 200 kişilik troll ordusunun bilgileri, Twitter'da @Abese_irca hesabı tarafından deşifre edildi.

ERDOĞAN'A HAKARET ETMEKLE GÖREVLİ GRUP

Paylaşılan bilgilere göre; bazı sözlük yazarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili görevlendiriliyor ardından Erdoğan'a yönelik büyük bir linç başlıyor.

Ekşi Sözlük ile ilgili paylaşılan bilgilerde dikkat çeken ayrıntılar var.

EKŞİ SÖZLÜK-CHP İLİŞKİSİ

Sitede Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir konuyu tartışmak isterseniz, "Ekrem" ismini kullanmanıza izin verilmiyor.

Ancak Ekşi Sözlük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili birçok isimle başlık açabiliyorsunuz. Bunlardan bazıları: Tayyipler, Tayyolar, Tayyörler...

Bu politikanın uygulanmasındaki ana sebep ise, Ekşi Sözlük'ün CHP tarafından finanse ediliyor olması olarak gösteriliyor.

Ekşi Sözlük'te bazı konuları özellikle gündemde tutmak için görevlendirilen hesaplar da deşifre oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİYE İZİN YOK

Sitede; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler savuran yazarlar hakkında hiçbir işlem yapılmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiride bulunan yazarlar cezalandırılıyor.

200 KİŞİLİK ORDUYLA SİTEDE LİNÇ BAŞLIYOR

Sitede inceleme yapıldığında; muhalefetin hedef aldığı isimlerin tek tek hedef tahtasına yerleştirildiği ve bu 200 kişilik troll ordusu tarafından linç edildiği görülüyor.

İstenilen seviyede eleştirinin gelmemesi üzerine yeniden harekete geçen troll ordusu, konuyu gündemde tutmak için hedef tahtasına yerleştirilen isimle ilgili küfürlerine devam ediyor.

EKŞİ SÖZLÜK'ÜN TROLL LİSTESİ

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