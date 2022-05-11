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    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin ardından toplandı

    Doha'daki stüdyoda bir araya gelen personel, meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi. El Cezire, Akile'ye 'önceden tasarlanmış suikast düzenlendiğini' belirtti.
    • 11.05.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:12
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    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin ardından toplandı

    Katar merkezli El Cezire televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail kurşunlarının hedefi oldu.

    Gerçek mermilerin isabet ettiği Akile hayatını kaybetti.

    Doha'daki merkez binada protesto

    El Cezire çalışanları, kanalın deneyimli kadın muhabirinin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi üzerine Doha'daki merkez binada protesto için bir araya geldi.

    Kanalın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, stüdyoda buluşan onlarca kanal çalışanı, Şirin Ebu Akile'nin fotoğraflarını taşıdı.

    El Cezire çalışanları, Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti ViDEO

    Kanal sunucusu kınama mesajı okudu

    Paylaşılan videoda kanalın tecrübeli sunucusu Abdussamed Nasır, arkadaşlarının kasten öldürüldüğünü belirten bir kınama mesajı okudu.

    El Cezire televizyonunun sosyal medya hesaplarından olaya ilişkin yapılan açıklamada, Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

    "İsrail, önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi"

    "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verildi.

    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile nin öldürülmesinin ardından toplandı #1

    Katar: Devlet himayesinde yapılan İsrail terörü

    AA'nın haberine göre, Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yaralanan gazeteci Ali es-Sumudi de İsrail güçlerinin gazetecileri "doğrudan ve kasıtlı" olarak hedef aldığını söylemişti.

    Katar Dışişleri Bakanlığı da Akile'nin Filistin'de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesini "devlet himayesinde yapılan İsrail terörü" olarak nitelemişti.

    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile nin öldürülmesinin ardından toplandı #2

    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile nin öldürülmesinin ardından toplandı #3

    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile nin öldürülmesinin ardından toplandı #4

    El Cezire çalışanları, Şirin Ebu Akile nin öldürülmesinin ardından toplandı #5


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