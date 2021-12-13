Liseli gençlerin kavga görüntülerini sunduktan sonra sitem eden Ela Rümeysa Cebeci, "Z kuşağı böyle mi gidiyor?" dedi.

TV100 kanalında sabahları Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rümeysa Cebeci, bir haberin ardından genç nesle sitem etti.

Liseli gençlerin saç saça, baş başa kavgasını ve çevredekilerin olayı yalnızca izlediğini söyleyen Ela Rümeysa Cebeci, Z kuşağının durumuna üzüldüğünü belirtti.

Ela Rümeysa Cebeci, "Liseli öğrenciler tekme, tokat, yumruk birbirine girdi. Dikkat çekense, diğer öğrencilerin olayı film seyreder gibi izlemesi." diyerek, Z kuşağını eleştirdi.

"Z KUŞAĞI BÖYLE Mİ GİDİYOR"

Z kuşağına yönelik, Ela Rümeysa Cebeci "Z kuşağı böyle mi gidiyor? Durumlar böyle mi gerçekten diye insan sormadan edemiyor. Sonuçta görüntüler, gençlerimizin ortalaması. Çok üzücü gerçekten." ifadelerini kullandı.

Ela Rümeysa Cebeci: Z kuşağı böyle mi gidiyor? VİDEO