Ela Rumeysa Cebeci’ye nazar boncuğu hediye edildi

Sokak köpeğinin saldırısına uğradıktan sonra gördüğü tedavinin ardından ekranlara geri dönen spiker Ela Rumeysa Cebeci, kendisine hediye olarak gönderilen nazar boncuğu için teşekkür etti.

TV100 spikeri Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Bebek’te sokak köpeğinin saldırısına uğramış, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“Bebek’te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, günüm hastanelerde geçti.” diyen Cebeci, şöyle devam etmişti:

“5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsun’unuzu alırım.”

“İLK KEZ BİR KÖPEKTEN KAÇTIM”

Güzel spiker, “Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız? Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı?” diye sormuş, ilk kez bir köpekten kaçtığını, kaçsa da kurtulamadığını söylemişti.

“KARŞININ TAKSİSİYİZ” DEYİP ALMADILAR

Ela Rumeysa Cebeci, aynı paylaşımda ayrıca kendisini almayan taksiciyi de eleştirmiş, “Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz? Nazara inanıyorum ama nazar deyip geçilmemesi gereken bir konu bu. Ve sonrası taksicilerin ‘biz karşının taksisiyiz’ diyerek beni almaması... İstanbul vahim durumda işin özü.” ifadelerini kullanmıştı.

Köpek saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci'ye nazar boncuğu hediyesi VİDEO

NAZAR BONCUĞU GÖNDERDİLER

Aradan geçen sürenin ardından yeniden ekranlara dönün spiker, kendisine gelen nazar boncuğu ile seyircilerine teşekkür etti.

Cebeci, “Seyircilerimizden hem beni köpek ısırması hem de yayınımızın güzel devam etmesi için bir nazar boncuğu gelmiş. Sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. İstanbul’daki çok kıymetli seyircilerimize çiçekler ve nazar boncuğu için teşekkür ederiz.” dedi.