Elbet Bir Gün dizisi için geri sayım! Sinem Ünsal'ın partneri belli oldu

Elbet Bir Gün dizisi için geri sayım! Sinem Ünsal'ın partneri belli oldu

Mucize Doktor dizisinin Nazlı'sı Elbet Bir Gün projesi ile ekranlara geri dönüyor. Yeniden ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Ünsal'ın rol arkadaşı ise belli oldu.

Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal, yeniden ekranlara dönüyor.

Çok fazla ekranlardan uzak kalmak istemeyen Ünsal, iddialı bir proje ile FOX TV ekranlarında olacak.

Mucize Doktor dizisi ile oyunculuğu beğenilen ve hayran kitlesi artan Ünsal'ın yeni projesi Elbet Bir Gün olurken, partneri ise belli oldu.

Ünsal ve partneri dizisinin tanıtımı için kamera karşısına geçerken, diğer oyuncuların kim olacağı ise merak edilmeye başlandı.

SİNEM ÜNSAL'IN YENİ ROL ARKADAŞI BURAK YAMANTÜRK OLDU

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk , FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün'ün tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Birbirine aşık, evli bir çift olarak ekran karşısına çıkacak ikilinin sürprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu.

Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) birbirlerine tutkuyla bağlı olmalarına rağmen, geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.

EKİM AYINDA EKRANLARDA OLACAK

Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesini ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı Elbet Bir Gün dizisi Ekim ayında Fox ekranlarında olacak.

"BAMBAŞKA BİR SİNEM GÖRECEKSİNİZ"

Yeni rolü için çok heyecanlı olan güzel oyuncu hazırlık süreci hakkında ise şunları söyledi:

"Şimdiye kadar izlemediğiniz bir Sinem göreceksiniz. Projenin beni en heyecanlandıran yanlarından biri tam bu. Öncelikle ismi gibi bir kadın olduğunu söylemeliyim.

Geçmişiyle geleceği arasında uçurum yaratmış kendi hayatında. Yarattığı bu büyük farklılığa adaptasyonu, hayatta kalabilme çabası, sevdikleri için yaptıkları. Öyle çok şey sayabilirim, o kadar çok sevdim ki Gizem’i. Ama en çok hayran olduğum yanı; çok güçlü bir karakter olması."