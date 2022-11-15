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    Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan başrolde! Çöp Adam'ın yayın tarihi netleşti

    Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:19
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    Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan başrolde! Çöp Adam'ın yayın tarihi netleşti

    Uzun zamandır ekranlarda olmayan Elçin Sangu'yu döndüren bir proje geliyor.

    Son olarak Barbaroslar dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşacak olan Elçin Sangu, OGM Pictures ile anlaştı.

    Star TV ekranlarında yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisiyle seyirci karşısına çıkacak olan ikili Tamer ve Peri karakterini canlandıracak.

    Çöp Adam 1. Bölüm Fragman VİDEO

    Fragman geldi

    Gülseren Budacıyıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin ilk fragmanı paylaşılırken, yayın tarihi de netleşti.

    Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesiyle 23 Kasım Çarşamba akşamı yayında olacak.

    Elçin Sangu ve Engin Altan'ın yanı sıra Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen ve Sinan Albayrak gibi dikkat çeken isimlerin de dizinin kadrosunda yer alıyor.


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