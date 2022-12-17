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    • ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı..

    ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın tüm eleme adayları belli oldu. İşte eleme potasında yer alan yarışmacılar..
    • 17.12.2022 - 09:02
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    ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın son dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmiş ve Görkem ile Tolga eleme adayı olmuştu.

    Haftanın son dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne olurken şefler takımlardan Türk mutfağı ve Asya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istediler.

    Kıbrıs'ta gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı alabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

    Haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan yine mavi takım oldu. Böylelikle mavi takım bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını kazandı.

    Eleme adayı belli oldu

    MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı kırmızı takım kapatanı Ayaz oldu..

    ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef te dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı.. #1


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