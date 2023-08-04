ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İşte MasterChef Türkiye'de 4 Ağustos'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın son dokunulmazlık oyunu 3 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde oynandı.

Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.

Haftanın son dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Bu hafta oynanan ilk iki dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yapılan yemekleri tattıktan sonra kazanan takımı belirledi.

Kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de 3 Ağustos 2023 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

Eleme adayı belli oldu

Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Azize kazandı. MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları ise Berker ve Çağatay oldu.