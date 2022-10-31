ELENDİ! MasterChef'te kim elendi? 30 Ekim 2022 MasterChef'e veda eden isim..

ELENDİ! MasterChef'te kim elendi? 30 Ekim 2022 MasterChef'e veda eden isim..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın elenen ismi belli oldu. Hangi yarışmacının veda ettiği sosyal medyada merak uyandırdı. İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Ekim'de ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bir yarışmacı programa veda etti.

Bu haftanın eleme adayları Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay oldu. Bu 6 yarışmacı yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti.

Rakiplerinden daha az başarılı tabağı yapan o isim yarışmaya ve hayallerine veda etti. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan brüksel lahanası ile en iyi yemmeği yapmalarını istedi.

Bu turda Metin, Burak Kaya ve Yağız en lezzetli tabakları yaparak elenmekten kurtulan ilk 3 isim oldu. İkinci tura kalan Büşra, Serpilay ve Tayfun Somer Şef'in "Taş havuz" ismini verdiği tabağını yapmaya çalıştı.

Veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de elenen isim Tayfun oldu.