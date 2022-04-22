Elif Buse Doğan, Langıdı Lang Lang şarkısının hikayesini anlattı

Langıdı lang lang samsak döveci şarkısı ile meşhur olan Elif Buse Doğan, Ensonhaber'e şarkının hikayesini ve hakkında merak edilenleri anlattı.

Ensonhaber; işleriyle, söylemleriyle, projeleriyle gündeme gelen toplumun çok farklı kesimlerinden isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu haftaki konuğumuz ise Türkiye müzik piyasasını adeta sallayan Elif Buse Doğan...

Şarkının hem hikayesi hem kendisi YouTube kanalımızda

Langıdı lan lan samsak döveci şarkısını söyleyerek tüm Türkiye’nin diline dolayan sevilen sanatçı ile Ensonhaber stüdyosunda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Ünlü şarkıcı Doğan, dillere dolanan şarkının ve kendi hayat hikayesini anlattı.

Merak edilen soruları da yanıtladığı keyifli ve bol müzikli sohbetin tamamını izlemek için YouTube kanalımızı ziyaret etmeye ne dersiniz?

Langıdı Lang Lang Elif Buse Doğan!