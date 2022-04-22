Petrol
107.31
-0.94%
Euro
15.97
0.15%
Dolar
14.75
0.31%
Altın
917.23
-0.58%
Borsa
2546
-0.43%
Bitcoin
598.151
-5.11%
BTXN Coin
29.06
-0.24%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Elif Buse Doğan, Langıdı Lang Lang şarkısının hikayesini anlattı

    Langıdı lang lang samsak döveci şarkısı ile meşhur olan Elif Buse Doğan, Ensonhaber'e şarkının hikayesini ve hakkında merak edilenleri anlattı.
    • Özel Haber
    • 22.04.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elif Buse Doğan, Langıdı Lang Lang şarkısının hikayesini anlattı

    Ensonhaber; işleriyle, söylemleriyle, projeleriyle gündeme gelen toplumun çok farklı kesimlerinden isimleri ağırlamaya devam ediyor.

    Bu haftaki konuğumuz ise Türkiye müzik piyasasını adeta sallayan Elif Buse Doğan...

    Şarkının hem hikayesi hem kendisi YouTube kanalımızda

    Langıdı lan lan samsak döveci şarkısını söyleyerek tüm Türkiye’nin diline dolayan sevilen sanatçı ile Ensonhaber stüdyosunda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

    Ünlü şarkıcı Doğan, dillere dolanan şarkının ve kendi hayat hikayesini anlattı.

    Merak edilen soruları da yanıtladığı keyifli ve bol müzikli sohbetin tamamını izlemek için YouTube kanalımızı ziyaret etmeye ne dersiniz?

    Langıdı Lang Lang Elif Buse Doğan!

    Elif Buse Doğan, Langıdı Lang Lang şarkısının hikayesini anlattı #1

    Elif Buse Doğan, Langıdı Lang Lang şarkısının hikayesini anlattı #2

    Elif Buse Doğan, Langıdı Lang Lang şarkısının hikayesini anlattı #3


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit operasyonu terör örgütünün son çırpınışlarıdır
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit operasyonu terör örgütünün son çırpınışlarıdır

    Tunceli'de debisi artan çayların taşıdığı çöpler temizlendi
    Yaşam

    Tunceli'de debisi artan çayların taşıdığı çöpler temizlendi

    Görüş Bildir