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    Elif Çakır'dan şaşırtan karar! Başörtüsünü çıkardı, sosyal medyada gündem oldu

    Karar yazarı Elif Çakır, radikal bir karar aldı. Başörtüsünü çıkarmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren Çakır'ın yeni hali tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 12:02
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    Elif Çakır'dan şaşırtan karar! Başörtüsünü çıkardı, sosyal medyada gündem oldu

    YouTube'da yayın yapan Karar TV'de Yıldıray Oğur ile Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ''Bi' Karar Ver'' adlı programın sunuculuğunu üstlenen gazeteci Elif Çakır, paylaştığı yeni fotoğarfla gündem oldu.

    Karar Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Elif Çakır, yeni köşe yazısını Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Köşesinde daha önce başörtülü fotoğrafı olan Çakır'ın yaptığı paylaşımda ilk kez başörtüsüz fotoğrafı yer aldı.

    Çakır’ın başörtüsüz yeni fotoğrafı, sosyal medyada tartışma yarattı.

    YENİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

    Karar yazarı Elif Çakır'ın haber sitesindeki yeni hali, sosyal medyada gündem oldu. 50 yaşındaki gazetecinin, başörtüsünü çıkardığını görenler şaşkınlık yaşadı.

    İşte Karar'ın internet sitesindeki o fotoğraf...

    Elif Çakır dan şaşırtan karar! Başörtüsünü çıkardı, sosyal medyada gündem oldu #1

    ''BENİ BAĞIŞLAYIN"

    Elif Çakır'ın Twitter hesabındaki profilini de değiştirdiği görüldü. Aldığı kararla ilgili konuşmak istemediğini belirten Elif Çakır, "Beni bağışlayın." dedi.

    Bu durum karşısında sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar kendi kararı olduğu ve karışılmaması gerektiğini belirtirken bazıları ise yaptığını yanlış buldu.

    Elif Çakır dan şaşırtan karar! Başörtüsünü çıkardı, sosyal medyada gündem oldu #2

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