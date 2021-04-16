Elif Doğan kimdir? Elif Doğan ve sevgilisi Onur Tuna hakkında bilgiler..

FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın Elif Doğan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Elif Doğan hakkındaki bilgiler merak edildi.

FOX TV'nin ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı Onur Tuna'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.

35 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Tuna, meslektaşı Elif Doğan ile el ele görüntülendi.

Onur Tuna ve Elif Doğan cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken ikilinin sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Bu gelişmenin ardından Elif Doğan'ın hayatı hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki, Elif Doğan kimdir? İşte, Elif Doğan ve sevgilisi Onur Tuna hakkında bilgiler...

ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da doğan sinema ve dizi oyuncusu Elif Doğan, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini ''Aşk Laftan Anlamaz'' dizisi ile yaşayan Elif Doğan, daha sonra ''Hayat Bazen Tatlıdır'' dizisinde rol almıştır.

Son olarak Atv ekranlarında yayımlanan ''Zengin ve Yoksul'' dizisinde Aleyna Karakterine hayat veren Elif Doğan, 1.62 metre boyunda, 53 kilo ve Başak burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 Zengin ve Yoksul (Aleyna)

2018 Darısı Başımıza (Öykü)

2017-2018 Çukur (Hale)

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2016 Aşk Laftan Anlamaz (Suna)

Kayıp İnci

Gençliğim Eyvah

Emoji Filmi (Seslendirme)

Şirinler 3: Kayıp Köy (Seslendirme)

Bezmi Ezel

Aşk Tesadüfleri Sever 2

ONUR TUNA KİMDİR?

16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale'de Doğan Onur Tuna'nın babası öğretmen, annesi ise tapu dairesinden emeklidir. Bir abisi olan Onur Tuna, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamış ve Ege Üniversitesi Konservatuarı'nda Sanat Müziği ses eğitimi de almıştır.

Ortaokul yıllarından beri lisanslı voleybol ve basketbol oynayan Onur Tuna, bu dönemde tiyatro oyunlarında da yer almaya başlamış ayrıca İzmir'de üniversitede okuduğu yıllarda 4 yıl profesyonel olarak mankenlik de yapmıştır.

İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Onur Tuna, senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 2011 yılında ATV'de yayımlanan ''Hayat Devam Ediyor'' adlı dizide Siraç Bakırcı karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında başrollerini Engin Akyürek ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı ''Bir Küçük Eylül Meselesi'' adlı sinema filminde rol alan başarılı oyuncu, 23 Aralık 2014 tarihinde ''Filinta'' dizisinde Filinta Mustafa karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR