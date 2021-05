Elif Ece Uzun kimdir? Demet ve Alişan konuğu Elif Ece Uzun'un biyografisi

Model Elif Ece Uzun, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Elif Ece Uzun kimdir? İşte biyografisi..

Ekranlarının tanınan sunucularından olan Elif Ece Uzun, Demet Akalın ve Alişan'a konuk oldu.

Hayatına dair bilgiler seyirciler tarafından merak konusu olan Elif Ece Uzun kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi sorular araştırılıyor.

Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren 34 yaşındaki Elif Ece Uzun, Çarkıfelek'te de Mehmet Ali Erbil'e eşlik etmesiyle hatırlanmaktadır.

Peki Elif Ece Uzun kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

ELİF ECE UZUN KİMDİR?

Modellik yapan Elif Ece Uzun, Artvinli bir Anne ve Rizeli bir babanın kızıdır.

Elif Ece Uzun Adapazarı'nda büyüdü. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını burada okuyan Elif Ece Uzun , bir kısmını da İzmitte okudu. Ardından ailesiyle Antalya'ya taşındı ve burada Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yapmaya başlamıştır.



Elif Ece Uzun daha 15 yaşında Best Model yarışmasına katılarak modelliğe ilk adımını attı. Hobi olarak başladığı bu mesleği okulu bitirmesinin ardından 2004 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı. Bu sırada İstanbul'a yerleşen Elif Ece Uzun 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TVde bir show programı sunmaya başladı. Daha sonra Necmi Yapıcı ile birlikte şaka ve eğlence programı yaptı.



Çarkıfelek'te de Mehmet Ali Erbil'in yardımcısı olan güzel model 2010'da ATV'ye geçerek Klip tv programında snuculuk yaptı. Ardından Sinan Çetin'in okulu olan Plato'da oyunculuk eğitimi alan Elif Ece Uzun Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı. Bu tecrübenin ardından 4 yıl boyunca Eti Tutku'nun reklamlarında oynadı, halen modellik sunuculuk ve oyunculuğa devam etmekte.



Elif Ece Uzun 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TV’de bir show programı sunmaya başladı.Sonra Kanal 1'de Necmi Yapıcı ile şaka ve eğlence programı sundu. Çarkıfelek programında tobleronda Mehmet Ali Erbil'e eşlik etti. 2010 yılında Atv de Klip TV adlı programı sundu.



Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D ekranlarında yer alan Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı.

Evlendikten sonra podyumlara iki yıl ara veren ve bu arada ikiz çocuklarını dünyaya getiren Elif Ece Uzun, podyumlara yeniden 'merhaba' dedi. "Hayatımın son iki yılı istemediğim ve unutmak istediğim olaylarla dolu" diyen manken, olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Mehmet Tuş ile tekrar evlendi.