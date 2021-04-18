Elif Şafak kimdir? Yazar Elif Şafak'ın hayatı ve biyografisi..

Yazar Elif Şafak, BM İyi Niyet Elçisi ABD'li oyuncu Angelina Jolie ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında yaptığı söyleşinin ardından gündeme geldi. Peki, Elif Şafak kimdir?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olan ABD'li oyuncu Angelina Jolie, TIME dergisi için Elif Şafak'la bir söyleşi yaptı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından rahatsız olan Elif Şafak, Time dergisi tarafından yayımlanan röportajda, "Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadınlar, çocuklar ve LGBT topluluğu için yıkıcı sonuçları olacak bir gerileme olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yaptığı açıklamaların ardından Elif Şafak'ın hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Şafak, daha önce TED Talks'ta yaptığı konuşmada biseksüel olduğunu açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Peki, Elif Şafak kimdir? İşte, Yazar Elif Şafak'ın hayatı ve biyografisi..

ELİF ŞAFAK KİMDİR?

25 Ekim 1971 tarihinde babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da dünyaya gelen Elif Şafak'ın babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır.

Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrılmış ve annesi tarafından büyütülmüştür. Soyadı olarak annesinin adını kullanmıştır.

Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamlamıştır.

Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yapan Şafak, "Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı" üzerine master tezinin ardından ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Doktora tezi, "Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları" başlığını taşıyan Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirilmiştir.

Yüksek lisans çalışması sırasında Kem Gözlere Anadolu (1994) adlı öykü kitabını ve ilk romanı Pinhan'ı (1997) yayımlamış ve bu eserle Kombassan Vakfı tarafından verilen 1998 Mevlana Büyük Ödülü'nü kazanmıştır.

Doktorasının ardından İstanbul'a taşınan Elif Şafak, Şehrin Aynaları'nı (1999) yazmış ve bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "Türkiye ve Kültürel Kimlikler", "Kadın ve Edebiyat" konularında dersler vermiştir.

2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile geniş okur kesimi tarafından tanınmış ve bunu iki yıl ara ile yayımlanan Bit Palas (2002) ve İngilizce olarak yazdığı Araf (2004) adlı kitapları izlemiştir.

Sanatçılara verilen bir bursla doktora sonrası çalışması için ABD'ye giden Şafak, çeşitli üniversitelerde dersler vermiş ve 2003-2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulunmuştur.

Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan Şafak, "Edebiyat ve Sürgün", "Bellek ve Politika", "Müslüman Dünya'da Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet" konulu dersler vermiştir.

2004 yılında beş yazarın (Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker, Pınar Kür) ortak kaleme aldığı bir roman projesinde yer almuş ve bu roman Beşpeşe adıyla yayımlanmıştır.

Elif Şafak 2005-2009 yılları arasında Zaman'da yazarlık yapmış ve 2005 yıllarında Med Cezir adlı kitabında kadın, kimlik, kültürel bölünme, dil ve edebiyat hakkında yazılarını bir araya getirmiştir. Aynı yıl Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık ile Berlin'de evlenmiştir.

2006 yılında yayımlanan Baba ve Piç adlı romanını İngilizce olarak kaleme alan Şafak, Türk-Ermeni ilişkilerini inceleyen bu roman nedeniyle hakkında Türklüğe hakaret ettiği gerekçesi ile dava açılmış ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etmiştir.

Aynı yıl Şehrazat Zelda isimli kızı dünyaya gelmiş ve doğum sonrası yaşadığı depresyonu, İngilizce olarak kaleme aldığı Siyah Süt adlı otobiyografik romanda anlatmıştır.

İki yıl sonra oğlu Emir Zahir'i dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Şafak'ın 2009 yılının Mart ayında yayımlanan AŞK isimli romanı, Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eseri unvanına sahip olmuştur.

Aynı yılın sonunda, sekiz romanı ve ilk deneme kitabı Med Cezir'den seçilmiş paragrafları bir araya getirdiği Kağıt Helva adlı kitabını yayımlamış ve 2010 Kasım ayında Firarperest adlı deneme türündeki ikinci eseri piyasaya çıkmıştır.

Türkiye'de çeşitli günlük ve aylık yayınlarda yazmaya devam eden Şafak, 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde ve aynı gazetenin "HT PAZAR" adlı ekinde yazılarını yayımlamıştır.

Bu gazetede yayımlanan deneme türündeki yazılarından oluşan bir seçki, M.K Perker illüstrasyonlarıyla birlikte 2012 yılında Şemspare adıyla yayımlanmıştır.

Mimar Sinan'ın yanında çırak olan Cihan adında bir Hint'in gözünden Osmanlı'yı anlattığı romanı Ustam ve Ben'i 2013 yılında yayımlayan Şafak, Ekim 2017 tarihinde biseksüel olduğunu açıklamıştır.

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