Elif Yılmaz kimdir? Tacize uğradığını açıklayan Elif Yılmaz'ın biyografisi..

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından, sunucu Elif Yılmaz sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yılmaz tacize uğradığını söyledi. Peki, Elif Yılmaz kimdir? İşte biyografisi..

Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. Haytaoğlu'nun tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bu olayın ardından, sunucu Elif Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda 2016 yılında tacize uğradığını açıkladı.

Bunun akabinde, "Elif Yılmaz kimdir?" soruları gündeme taşındı.

"ARTIK SUSMUYORUM.."

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Adana’dan İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp, ev kiralamak istemiştim ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğradığımda orada çalışan biri, geçici süreliğine evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip, beni taciz etmişti.

Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken. Korkup, evden çıkmış ve kimseyi doğru düzgün tanımıyordum. Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben susmuyorum. Hala şikayetçiyim.





ELİF YILMAZ KİMDİR?

1997 Adana doğumlu olan Elif Yılmaz, Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey birincisi oldu. Ardından birçok oyunculuk teklifi almaya başlayan Yılmaz, her projeyi kabul etmediğini belirterek "Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu.

Oyunculukta 2 yıl eğitim alan Elif Yılmaz, "Tam Kafadan" isimli bir sinema filmi çekti. Oyuncu koçu Esra Kızıldoğan ile çalıştığın ifade etti.



