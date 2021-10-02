Elkızı 3. teaser: Zorbalara boyun eğmedim ben!

Elkızı 3. teaser: Zorbalara boyun eğmedim ben!

Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'ndan 3. teaser geldi.

FOX TV'nin bu sene yayınlayacağı iddialı diziler arasına adını yazdırmaya hazırlanan Elkızı, yakında başlıyor.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın, ikinci yönetmen koltuğunda ise Aslı Kızıltuğ'un oturduğu Elkızı'nın 3. teaserı seyirci ile buluştu.

Senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı ve çekimlerine ağustos ayında başlanan dizinin, yayın tarihine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda ise Ezo'nun babası Resul tarafından dövüldüğü görülürken, annesini kaybeden Ezo, babasına boyun eğmiyor.

Annesinin mezarına giden ve onunla dertleşen Ezo, "Zorbalara boyun eğmedim ben" sözleri ile dikkati çekiyor.

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dizi yeni tanımı ile beğenilirken, yaynlanacağı gün için geri sayım başladı. İşte Elkızı 3. teaser...

Elkızı 3. teaser İZLE

ELKIZI KONUSU

Muğla'da çekimleri devam eden dizi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan ise dizide Ezo'nun babası Resul karakterini canlandıracak.