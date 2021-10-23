Elkızı dizi oyuncuları ve karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle FOX TV'de izleyicisiyle buluşacak olan ve başrollerini Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı Elkızı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri merak ediliyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.

Ezo'nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan NTC Medya imzalı Elkızı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Münir Can Cindoruk, Toprak Sağlam, Sedef Avcı, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Nur Yazar, Alayça Öztürk, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Can Büyükaltay'ın yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Elkızı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

ELKIZI KONUSU

Elkızı; çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.

ELKIZI DİZİ KARAKTERLERİ

SEVDA ERGİNCİ (Ezo Bozdağlı)

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir... Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

PERİHAN SAVAŞ (Cavidan Bozdağlı)

Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.

FİKRET KUŞKAN (Resul Bozdağlı)

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka... Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış... Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...

NUR YAZAR (Ayfer Bozdağlı)

Taşralı, atladığı sınıfa beceriksizce ayak uydurmaya çalışan, dedikoducu, köylü kurnazı... Ayfer anne ve babası ölünce kardeşini tek başına büyütmüş... Yalnızlığı onu kasabada savunmasız bir hale getirmiş. Resul bundan faydalanmış ve metreslerinden biri yaparak, güya Ayfer'i korumuş... Ayfer hiç ummazken Zeliha'nın ölümünden sonra Cavidan tarafından gelin olarak seçilmiş... En büyük korkusu Resul'ü ya da Cavidan'ı kızdırmak... Hayal bile edemeyeceği bu hayatı kaybetmekten çok korkar. Ancak çenesini tutamaz. Çizgileri aşmaya cesaret edemese de sık sık çizgileri zorlar.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ (Harun Karasu)

Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz. Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.

MÜNİR CAN CİNDORUK (Ali Demir)

Şirketin ortağı, Ezo’nun dedesinin kadim dostu Ekrem’in torunu. Ezo ile birlikte büyümüşler. Yıllar geçtikçe Ali’nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir. Harun’un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo’ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açar. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo’yu ondan daha da uzaklaştırır.

SEDEF AVCI (Zeliha Bozdağlı)

Eğitimli, güçlü ve bağımsız bir kadındır. Ezo’nun annesi. Herkese intihar ettiği söylense de, aslında kocası tarafından kavga esnasında balkondan atılmıştır.

ÇAĞLA ŞİMŞEK (Seher Çetin)

Seher öteden beri Ezo’yu kıskanır. Onun rahat yaşayan, şımarık bir kız olduğunu düşünür. Esma ikisinin arasını ne kadar sıcak tutmak istese de Seher yola gelmez. Mecbur hissedip Ezo’nun yüzüne gülse de arkasından konuşmaktan geri kalmaz. Onun küçülen kıyafetlerini giymekten nefret eder, kıskanır ve içten içe bilenir.

SİNAN ARSLAN (Bekir Yılmaz)

Güvenilmez, ablası sayesinde yaptığı ani sınıf atlamasıyla şımarmış, fütursuz ve tehlikeli... Bekir ablası Ayfer tarafından büyütülmüş, hep hor görülmüştür. Ablasının Resul Bozdağlı ile olan evliliği ona ilk kez hep istediği rahatı ve zenginliği sağlamış ama arzuladığı saygınlığı kazanmasına yetmemiştir. Eniştesi tarafından hesaba alınmamaktadır. Resul Bekir'e şirkette bir iş vermek yerine, yanında tasmayla gezdirdiği bir köpek muamelesi yapmaktadır.

MACİT KOPER (Ekrem Demir)

Ali’nin dedesi. Bozdağlı Holdingin %49 ortağı... Düzgün bir adam. Adap bilen, tam bir beyefendi... Cavidan onun hayattaki ilk ve tek aşkı. Hala Cavidan’ı gördüğünde içi titrer. Ona büyük bir saygı duyar.

PELİNSU ÇİLELİ (Aslı Yaman)

Harun’un gizli aşkı… Aralarında büyük bir çekim var. Şimdilik kimse bilmez ancak Aslı gerçekte evli bir kadındır. Kocası belalı bir adam… Nitelikli dolandırıcılık suçundan (borsacı vs) hapiste...

TOPRAK SAĞLAM (Nermin Şanlı)

Nermin Resul’ün çok eski gedikli metresidir. Nermin'in Resul'le ilişkisi gizli saklı yıllarca sürmüştür.