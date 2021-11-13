Elkızı'na bomba transfer! Kırgın Çiçeklerin 'gözde' ismi geliyor...

Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolü paylaştığı Elkızı dizisine bir oyuncu daha dahil oldu. Kadroya dahil olan ismin daha önce Kırgın Çiçekler'de boy gösterdiği öğrenildi.

FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Elkızı dizisi, oyuncun kadrosu ve konusuyla dikkati çekti.

Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.

Senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı Elkızı, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın yaşadıklarını anlatıyor.

İlk bölümden itibaren beğeni toplayan ve ilgiyle izlenen dizi, kendisini yenilemeye devam ediyor.

NTC Medya imzalı Elkızı dizisinin geniş ve tecrübeli oyuncu kadrosuna bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi.

GÖKÇE AKYILDIZ KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce NTC Medya imzalı, Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı rol ile seyircinin beğenisini kazanan Gökçe Akyıldız, “Elkızı” dizisine şaşırtacak bir karakter ile dahil oldu.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Dizide Songül karakterine hayat vermeye hazırlanan Akyıldız rolüyle ilgili; “Çok güzel bir işe dahil oluyorum. Güçlü bir kadın hikayesinde yer alacak olmak benim için çok özel.

Yayınlanan bölümleri ile izleyiciyi derinden etkileyen Elkızı, umarım yeni bölümleriyle başarısını daha çok arttırır.” dedi.