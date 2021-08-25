Elkızı'ndan ilk fragman geldi! Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Elkızı'ndan ilk fragman geldi! Elkızı dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'ndan ilk fragman yayınlandı.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın, ikinci yönetmen koltuğunda ise Aslı Kızıltuğ'un oturduğu FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Elkızı'nın ilk fragmanı izleyicilerle buluştu.

Senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı ve çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan Elkızı dizisi, Eylül ayında FOX TV ekranlarında olacak.

YENİ OYUNCULAR KADROYA KATILDI

FOX TV'nin iddialı projesi Elkızı'nın oyuncu kadrosuna Aşk ve Mavi dizisindeki başarılı performansları ile dikkatleri üzerine çeken Alayça Öztürk ve Nur Yazar katıldı.

ELKIZI KONUSU

Muğla'da çekimleri devam eden dizi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor. Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan ise dizide Ezo'nun babası Resul karakterini canlandıracak.

ELKIZI KADROSU

Ezo'nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide; Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Elkızı Yeni Sezonda FOX'ta! İZLE