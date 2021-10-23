Elkızı'nın Harun'u İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın biyografisi

FOX'un yeni dizisi Elkızı, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizide Harun Karasu karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı araştırılıyor. Peki Elkızı'nın Harun'u İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu edinen Elkızı'nın başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan yer alıyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor.

Son olarak TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Elkızı dizisinde Harun Karasu karakterine hayat veriyor.

Peki Elkızı'nın Harun'u İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, aslen nereli? İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın biyografisi...

ELKIZI HARUN KARASU KARAKTERİ HAKKINDA

Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz. Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunla gerçekleştirmiştir.

İlk kez kamera karşısına 2013 yılında yayınlanan ''Güneşi Beklerken'' isimli dizi ile geçen İsmail Ege Şaşmaz, Günebakan, Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Lise Devriyesi gibi yapımlarda rol almıştır.

2018 yılında ''Mehmetçik Kut'ül Amare'' dizisinde Mehmet karakterini canlandıran genç oyuncu, TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandırmıştır.

İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz temmuz ayında uzun zamandır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Hande Ünal ile evlenmiştir.

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