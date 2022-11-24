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    Elon Musk açıkladı: Twitter'a genel af geliyor

    Elon Musk, platformda askıya alınan hesaplar için bir 'genel af' önerdiğini ve birkaç kısıtlamayla birlikte hepsinin geri gelmesine izin verilebileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:24
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    Elon Musk açıkladı: Twitter'a genel af geliyor

    Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından köklü değişikliklere imza atmayı sürdürüyor.

    Musk, bugüne kadarki en büyük politika geri dönüşlerinden biri olacak öneriyi ise geçtiğimiz gün duyurdu.

    Yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan hesaplar geri dönebilecek

    Musk, "yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini gündeme aldığını açıkladı.

    Öte yandan Twitter, bir dizi politikasını ihlal eden tüm hesapları askıya aldı.

    Bu hesaplar da geri dönebilecek

    Bunlar arasında nefret dolu içerik, kötüye kullanım, yanlış bilgilendirme, aşırıcılık, şiddet tehditleri, mahremiyet veya telif hakkı ihlali var.

    Bu hesapların tümü muhtemelen Musk'ın askıya alınan hesaplar için affı kapsamında olacak ve muhtemelen platforma geri dönecek.

    Elon Musk açıkladı: Twitter a genel af geliyor #1


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