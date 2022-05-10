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    Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan yasağı kaldıracağını açıkladı.
    • 10.05.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 11:38
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    Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar gibi astronomik bir rakama satın almasının yankıları hala sürüyor.

    Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaparak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Yasak bir hataydı, kaldıracağım"

    Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağını da değerlendirdi.

    Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

    Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti.

    Trump, Twitter'a dönmeyeceğini açıklamıştı

    Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

    AA'nın haberine göre Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

    Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

    Elon Musk, Donald Trump ın Twitter yasağını kaldıracak #1


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