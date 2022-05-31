Petrol
119.31
1.45%
Euro
17.5664
-0.56%
Dolar
16.4136
0.20%
Altın
979.62
-0.08%
Borsa
2534
0.27%
Bitcoin
520.427
4.08%
BTXN Coin
12.44
-1.50%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    • Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'

    Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'

    SpaceX’in kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, bir o kadar da çapkın. Musk'un kız arkadaşı Natasha Bassett, sosyal medya pozları ve güzelliğiyle ağızları açık bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'

    Dünyanın en zengin iş insanlarından birisi,  aynı zamanda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile uzay şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kariyeri kadar aşka da önem veriyor.

    Gerek kripto dünyasına ilgisi, gerek uzak faaliyetleri, gerekse siyaset. Her konuda bir parmağını görebileceğimiz Elon Musk, yalnızlıktan hoşlanmıyor.

    50 yaşındaki Elon Musk, sanat dünyasındaki aşklarına bir yenisini daha ekledi. İki kez evlenip ayrılan Musk, bu kez gönlünü bir oyuncuya kaptırdı.

    Elon Musk'un genç sevgilisi

    Eski sevgilisi Grimes'ten ayrıldıktan 5 ay sonra Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile aşk yaşamaya başladı.

    Natasha Basset, Elvis Presley’nin hayatının anlatıldığı Elvis isimli filmde de rol alıyor.

    Aslen Avustralyalı olan ve 2019 yılında Sydney’den New York’a oyunculuk eğitimi almak için gelen Natasha Bassett, 14 yaşıdan beri kamera önünde...

    Bassett, 2017 yılında vizyona giren ve Britney Spears’ın hayatının anlatıldığı Britney Ever After’da da ünlü şarkıcıyı canlandırmıştı.

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #1

    Güzelliğiyle dikkat çekti

    St. Tropez’de görüntülenen çift, sosyal medyada merak konusu oldu.

    Natasha Bassett ise güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.

    Sarı saçları ve seksapelitesiyle Elon Musk'ı tavlayan güzel oyuncu, dekolteli pozlarıyla da beğeni topladı.

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #2

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #3

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #4

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #5

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #6

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #7

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #8

    Elon Musk ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! Demek böyle tavladın #9


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Diyarbakır'da hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı

    Zonguldak'ta sokak köpekleri genç kadını yaraladı
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta sokak köpekleri genç kadını yaraladı

    Görüş Bildir