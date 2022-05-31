Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'

SpaceX’in kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, bir o kadar da çapkın. Musk'un kız arkadaşı Natasha Bassett, sosyal medya pozları ve güzelliğiyle ağızları açık bıraktı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından birisi, aynı zamanda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile uzay şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kariyeri kadar aşka da önem veriyor.

Gerek kripto dünyasına ilgisi, gerek uzak faaliyetleri, gerekse siyaset. Her konuda bir parmağını görebileceğimiz Elon Musk, yalnızlıktan hoşlanmıyor.

50 yaşındaki Elon Musk, sanat dünyasındaki aşklarına bir yenisini daha ekledi. İki kez evlenip ayrılan Musk, bu kez gönlünü bir oyuncuya kaptırdı.

Elon Musk'un genç sevgilisi

Eski sevgilisi Grimes'ten ayrıldıktan 5 ay sonra Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile aşk yaşamaya başladı.

Natasha Basset, Elvis Presley’nin hayatının anlatıldığı Elvis isimli filmde de rol alıyor.

Aslen Avustralyalı olan ve 2019 yılında Sydney’den New York’a oyunculuk eğitimi almak için gelen Natasha Bassett, 14 yaşıdan beri kamera önünde...

Bassett, 2017 yılında vizyona giren ve Britney Spears’ın hayatının anlatıldığı Britney Ever After’da da ünlü şarkıcıyı canlandırmıştı.

Güzelliğiyle dikkat çekti

St. Tropez’de görüntülenen çift, sosyal medyada merak konusu oldu.

Natasha Bassett ise güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.

Sarı saçları ve seksapelitesiyle Elon Musk'ı tavlayan güzel oyuncu, dekolteli pozlarıyla da beğeni topladı.