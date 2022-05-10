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    Elon Musk'ın annesi, oğlunun yaptığı paylaşıma kızdı

    Rusya tarafından gelen açıklamaların ardından, "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" paylaşımı yapan Elon Musk’ı annesi Twitter’dan azarladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:46
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    Elon Musk'ın annesi, oğlunun yaptığı paylaşıma kızdı

    Space-X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alarak ses getirmişti.

    Musk'ın Twitter'ı almasıyla birlikte platformun geleceği merak konusu olurken, ünlü girişimciden şaşırtan bir açıklama geldi.

    Bilindiği üzere Elon Musk, Ukrayna'ya uydu interneti sağlamasının ardından Moskova'dan tepki çekmişti.

    "Ölürsem sizi tanımak güzeldi"

    Musk, Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı tarafından tehdit edildiği iddialarının ardından "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" mesajını paylaştı.

    Musk'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Anne Maye Musk, oğlunun mesajını alıntıladı.

    Elon Musk ın annesi, oğlunun yaptığı paylaşıma kızdı #1

    "Bu komik değil"

    Anne Musk, "kızgın yüz" emojisi ile beraber, "Bu komik değil" ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine, Elon Musk, annesine cevap vererek, "Özür dilerim! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" yazdı.

    Elon Musk ın annesi, oğlunun yaptığı paylaşıma kızdı #2


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