Elon Musk'tan şok eden tehdit! Elon Musk, Amber Heard'ü kovulmaktan böyle kurtarmış Elon Musk'ın, Amber Heard'ün Aquaman'in devam filminde rol almaması halinde Warner Bros'a "stüdyoyu yakıp kül etmekle" tehdit eden bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

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Johnny Depp ve iki yıl evli kaldığı Amber Heard'ün olaylı davası, ikilinin anlaşmaya varmasının ardından geçtiğimiz sene aralık ayında sona erdi.

Mahkeme boyuncu birbirleri hakkında birçok iddiada bulunan dünyaca ünlü çiftin karalama davası uzun süre gündemde kalmıştı.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard yeni bir iddia ile gündeme oturdu.

Johnny Depp’e kaybettiği davanın ardından dikkatleri üzerine çeken Amber Heard'ün yeni Aquaman filminden çıkarılacağı iddia edilmişti.

Dava sırasında söylediği sözler nedeniyle oyuncunun serinin devam filmi olan Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı iddia edilsede yapım şirketi Warner Bros. konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.

Variety'nin haberine göre, Aquaman filminin başrol oyuncusu Jason Momoa, Mera karakterini canlandıran Amber Heard'ü filmde istemedi.

Yapım şirketi, Amber Heard ile Jason Momoa'nın kimyalarının uyuşmadığını ve bu nedenle Heard'ü filmde istemediklerini açıklamıştı.

Ancak daha sonra Amber Heard filmin yayınlanan fragmanında yer almıştı. Amber Heard'ün filmden nasıl çıkarılmadığı ise bugün ortaya çıkan bir gerçek ile aydınlanmış oldu.

Elon Musk'tan tehdit mektubu

Amber Heard'ün filmden çıkarılmamasını sağlayan kişinin eski sevgilisi Elon Musk olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk'ın, Amber Heard'ün Aquaman'in devam filminde rol almaması halinde Warner Bros'a "stüdyoyu yakıp kül etmekle" tehdit eden bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Johnny Depp, Heard'ü kendisini Elon Musk'la aldatmakla suçlamıştı.