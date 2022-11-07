Elon Musk'ın Twitter'ı yöneten ekibi

Elon Musk kişisel avukatı, özel kalemi, yatırımcı arkadaşları ve uzun yıllar önce Twitter'dan ayrılmış eski bir çalışandan oluşan 5 kişilik ekip kurdu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'da Elon Musk'ın satın almasından sonra değişim rüzgarı başladı.

44 milyar dolarlık alışveriş davalık olup tüm dünyanın gündemine geldikten sonra Musk'ın her açıklaması bir öncekine göre daha büyük bir gündem oluşturuyor.

Son paylaşımlarında sosyal medya jargonunda 'fake' olarak tanımlanan hesapları profilde açıkça parodi hesabı olduğu belirtilmemesi durumunda uyarısız ve süresiz kapatacağını duyuran Musk'ın beyin takımı da belli oldu.

Satış gerçekleşir gerçekleşmez şirkette birçok ismin işine son veren ünlü iş adamı, kendine yakın isimlerden bir takım oluşturdu.

Musk, kendisine sadakatiyle ve çalışkanlığıyla bilinen ekibin içinde kişisel avukatı, özel kalemi, birkaç yatırımcı dostu ve yıllar evvel Twitter'dan ayrılmış bir yönetici bulunuyor.

İşte Musk'un en yakınındaki o 5 isim:

Musk'ın en yakınlarından biri Jason Calacanis

Ekibin ilk üyesi Jason Calacanis.

Calacanis uzun zamandır Musk'la birlikte çalışıyor. Hatta Twitter'ın Musk'ı şirketi satın almaya zorlamak için açtığı davada kanıt dosyasına Calacanis'in mesajları da girdi.

Satın alma sürecinin tamamlanmasından önce gönderilen bu mesajlarda Calacanis Musk'a Twitter'da yapılabilecek çeşitli değişikliklere ilişkin önerilerde bulunduğu ortaya çıktı.

Calacanis, satın alımdan sonra Twitter kullanıcılarına "Nasıl özellikler görmek istersiniz?" diye sorup yeniliklere açık olduklarını da belirtmişti.

Jason Calacanis

Danışmanı da ekipte

Musk, Twitter yönetimine danışmanı Jared Birchall'ı da aldı.

2016'dan bu yana Musk Vakfı aracılığıyla Musk'ın kişisel servetini ve aile ofisini idare eden Birchall, daha önce Morgan Stanley'de varlık yöneticisi olarak çalışmıştı.

Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde gerekli finansmanı ayarlayan kişi de Birchall'du.

Daha önce Wall Street Journal'da yayımlanan bir habere göre, çocukluğu "Birchall Aile Şarkıcıları" isimli bir müzik ve dans grubuyla California'da seyahat ederek geçmiş olan 48 yaşındaki Birchall, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan, dindar bir "iyi çocuk" olarak tanınıyor.

ABD medyasına göre, Musk'ın iş bitiricisi olan Birchall milyarderin emlak yatırımlarından korumalarının işe alınmasına kadar her şeyde sorumluluk sahibi.

Bunlara ek olarak Birchall şimdi de Twitter'ın geleceğine ilişkin stratejileri belirliyor.

Jared Birchall

Avukatını unutmadı

Musk ekibine avukatı Alex Spiro'yı da dahil etti.

New York merkezli hukuk şirketi Quinn Emanuel'in avukatlarından olan Spiro'nun, son birkaç yılda Musk'ın yörüngesindeki yer gittikçe büyüdü.

Spiro aynı zamanda 2016'daki cinayet davasında ünlü Amerikan futbolcu Aaron Hernandez'i ve bir parfümün marka yüzü olmasıyla ilgili davada rap'çi Jay-Z'yi savundu. Chance the Rapper ve Naomi Osaka da Spiro'nun temsil ettiği müzisyen ve sporcular arasında.

Spiro'nun savunduğu ünlülerden biri de rap'çi Bobby Shmurda'ydı.

Çeşitli kaynaklara göre, Twitter'daki değişimin kamuoyu önündeki yüzü Musk olsa da perde arkasında tüm yasal işlemleri Spiro yönetiyor. Ancak Spiro'nun Twitter'daki varlığının uzun ömürlü mü yoksa geçici mi olduğuna dair net bir açıklama yapılmış değil.

Alex Spiro

Dördüncü isim David Sacks

Sacks ve Musk'ın yolları 2000'lerin başlarında PayPal'de kesişti.

O günden beri birlikte çalışan ikili PayPal'in satışıyla birer servet sahibi oldu. Sacks ilerleyen dönemde Airbnb, Facebook, Uber gibi birçok başarılı teknoloji girişimine yatırımlar yaptı.

Sacks medyada muhafazakâr görüşleriyle ve Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla tanınıyor.

Washington Post'un ulaştığı fotoğraflara göre, Sacks şu an Twitter şirket rehberinde Twitter uzantılı bir e-posta adresiyle yer alıyor, titri ise "yazılım mühendisi olarak geçiyor.

David Sacks

Son isim eski Twitter çalışanı

Musk'ın 5 kişilik ekibinde Sriram Krishnan Twitter geçmişi olan tek isim.

Krishnan, Silikon Vadisi'nin en büyük risk sermayesi şirketlerinden biri olan Andreessen Horowitz'in kripto para yatırımlarının idaresine yardımcı oluyor.

Andreessen Horowitz, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine 400 milyon dolar katkıda bulunmuştu.

Krishnan daha önce Facebook'ta, Snapchat'te ve 2017-2019 yılları arasında Twitter'da ürün geliştirme departmanlarında görev yaptı.

Krishnan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Musk'a Twitter'da geçici olarak yardım ettiğini belirtti.