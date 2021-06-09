Emanet dizisi İkbal neden yok, ayrıldı mı? Emanet'te beklenmeyen ayrılık...

Emanet dizisi İkbal neden yok, ayrıldı mı? Emanet'te beklenmeyen ayrılık...

Kanal 7 ekranlarının uzun soluklu dizisi Emanet, hafta içi her gün yayınlanıyor. İkbal karakterini göremeyen izleyiciler, Emanet İkbal neden yok, ayrıldı mı sorularını araştırıyor.ser54 vcdfsew21

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün saat 19.00'de başlayan Emanet dizisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Başrolünde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizinin 197.bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. Dizide İkbal, hapisten çıkan kardeşi Zuhal ile yaşadığı tartışmanın ardından yüksek bir yerden düşerek ağır yaralandı. Akabinde İkbal karakterinin dizideki akıbeti de merak konusu oldu.

Seyirciler İkbal öldü mü sorularına yanıt ararken, senaryoda veda kararı alındı. Peki Emanet İkbal diziden ayrıldı mı, neden yok? İşte detaylar..

EMANET İKBAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Emanet dizinde İkbal karakteri Zuhal'in itmesi sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

İkbal karakteri öldüğü için Gülay Özdem'in de diziden ayrıldığı kesinleşti. Dizinin final bölümüne yaklaşırken Gülay Özdem (İkbal) senaryo gereği diziden çıktı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı ise şimdiden merak ediliyor.

GÜLAY ÖZDEM KİMDİR?

15 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanmasına rağmen eğitimini yarıda bırakıp spiker olmak için eğitim almıştır. Aldığı eğitim sonrasında Star Fm, Radyo Spor, Radyo Pink, Radyo-Mega gibi radyolarda spiker olarak tecrübe kazanan Gülay Özdem, ATV ve Tv8 ekranlarında yarışma programı sunuculuğu da yapmıştır.

Kanal 24’te yayınlanmış olan “Sesler Yüzler Mekanlar” adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. NTV ekranlarında Gece Bülteni sunucusu olan Gülay Özdem daha sonra oyunculuk eğitimi de almıştır. Oyunculuk eğitimi sonrasında 2018 yılında “Çakallarla Dans 5” sinema filminde bir polis memuruna hayat vermiştir. Emanet dizisinde İkbal Kırımlı karakterine hayat vermiştir.