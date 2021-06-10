Emanet dizisi sezon finali ne zaman? Veda edeceği tarih belli oldu..

Emanet dizisi sezon finali ne zaman? Veda edeceği tarih belli oldu..

Hafta içi her akşam Kanal 7 ekranlarında yayımlanan ve konusuyla dikkat çeken Emanet dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. Peki Emanet dizisi sezon finali ne zaman? İşte veda tarihi..

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan ve başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgiyle takip ediliyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte uzun soluklu dizilerden biri olan Emanet'in ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor.

Dizinin hayranları, Emanet ne zaman final yapacak, yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

Peki Emanet dizisi sezon finali ne zaman? İşte veda edeceği tarih...

EMANET SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu ikilisini buluşturan Emanet, Seher ve Yaman'ın sıkıntılarla dolu aşk hikayesini konu ediniyor. Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emanet'in sezon finali tarihi merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emanet dizisi 18 Haziran Cuma akşamı yayımlanacak 205. bölüm ile birlikte sezon arası veriyor. Sevilen dizinin 2 aylık aranın ardından Eylül başında ikinci sezonu ile ekranda olması bekleniyor.

EMANET DİZİSİ KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Seher'in artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf.

Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur.

Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlayacaktır.