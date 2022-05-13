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    Emanet seyircisi yıkılacak! Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi...

    Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'te Seher karakterini canlandıran Türkoğlu'nun 2. sezon finali öncesinde seti terk ettiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 19:44
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 19:45
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    Emanet seyircisi yıkılacak! Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi...

    Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Emanet, 2 sezondur ilgiyle takip ediliyor.

    Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceylan'ın paylaştığı romantik dram dizisi Emanet, zengin ve karizmatik bir iş adamı olan Yaman Kırımlı ile masum ve mütevazi bir hayatı olan Seher Kerimoğlu'nun hikayesini anlatıyor.

    Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir izleyici kitlesi bulunan Emanet'te sezon finali öncesi başrol krizi patlak verdi.

    Sıla Türkoğlu diziyi bıraktı

    Dizide "Seher" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

    Sıla Türkoğlu’nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği, hikayesi ve sözleşmesi devam eden oyuncunun bu isteğinin şirket tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

    Diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını istedi.

    Şirket, hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı.

    Emanet seyircisi yıkılacak! Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi... #1

    Emanet dizisi izleyicileri sosyal medyada "Sıla Türkoğlu yalnız değildir" kampanyası başlattı.

    Sessizliğini koruyan Sıla Türkoğlu ise henüz bir açıklama yapmadı.

    Emanet seyircisi yıkılacak! Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi... #2


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