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    Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu camın arkasından öyle bir poz verdi ki! 'Alev alev yaktın prenses'

    Emanet dizisindeki Seher karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, cesur karesiyle sosyal medyanın nabzını yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 15:45
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    Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu camın arkasından öyle bir poz verdi ki! 'Alev alev yaktın prenses'

    Emanet dizisindeki Seher karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

    18 Nisan 1999 doğumlu genç oyuncu, asıl çıkışını Emanet dizisiyle yakaladı.

    Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun fotoğraflarına beğeni yağıyor.

    Sütyensiz poz verdi

    Son olarak yeni bir paylaşım yapan Türkoğlu, iç çamaşırsız kamera karşısına geçti.

    Üstüne sadece bir ceket alan ve camın ardından poz veren güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.

    Takipçilerinden beğenileri alan Sıla Türkoğlu'na "Alev alev yaktın bizi", "Zümrüt gözlüm", "Maşallah sana" gibi yorumlar yapıldı.

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu camın arkasından öyle bir poz verdi ki! Alev alev yaktın prenses #1

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu camın arkasından öyle bir poz verdi ki! Alev alev yaktın prenses #2

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu camın arkasından öyle bir poz verdi ki! Alev alev yaktın prenses #3


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