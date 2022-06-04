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- Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim'in yıldızıyla yakalandı! 'Yaman'ı ne çabuk unuttun'
Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim'in yıldızıyla yakalandı! 'Yaman'ı ne çabuk unuttun'
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 11:19
Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, dizi setinde mobbinge uğradığı ve zor şartlar altında çalıştırıldığını açıklayarak ayrılık kararı almıştı
Dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile birliktelik yaşayan Sıla Türkoğlu, ilişkisini de bitirdi.
Medya gündeminde uzun süre yer alan ve seyircileri hayal kırıklığına uğratan Sıla Türkoğlu, sevenleri tarafından destek görmeye devam ediyor.
Öte yandan ünlü oyuncu magazin radarında da yer alıyor.
Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir detoks merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.
Yakalanınca panikledi
Türkoğlu ile Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı, görüntülendi.
Türkoğlu basın mensuplarını karşısında görünce paniklerken Halit Özgür Sarı yoluna devam etti.
Birlikte görüntülenen ikili, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirirken "Halil İbrahim Ceyhan'ı çabuk unuttu" yorumları yapıldı.