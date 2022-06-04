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Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim'in yıldızıyla yakalandı! 'Yaman'ı ne çabuk unuttun'

Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim'in yıldızıyla yakalandı! 'Yaman'ı ne çabuk unuttun'

Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu, partneri ve sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile yollarını ayırdı. Türkoğlu, Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncusu ile görüntülendi.