Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
494.057
-2.27%
BTXN Coin
12.14
-1.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim'in yıldızıyla yakalandı! 'Yaman'ı ne çabuk unuttun'

    Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu, partneri ve sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile yollarını ayırdı. Türkoğlu, Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncusu ile görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim'in yıldızıyla yakalandı! 'Yaman'ı ne çabuk unuttun'

    Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, dizi setinde mobbinge uğradığı ve zor şartlar altında çalıştırıldığını açıklayarak ayrılık kararı almıştı

    Dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile birliktelik yaşayan Sıla Türkoğlu, ilişkisini de bitirdi.

    Medya gündeminde uzun süre yer alan ve seyircileri hayal kırıklığına uğratan Sıla Türkoğlu, sevenleri tarafından destek görmeye devam ediyor.

    Öte yandan ünlü oyuncu magazin radarında da yer alıyor.

    Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir detoks merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

    Yakalanınca panikledi

    Türkoğlu ile Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı, görüntülendi.

    Türkoğlu basın mensuplarını karşısında görünce paniklerken Halit Özgür Sarı yoluna devam etti.

    Birlikte görüntülenen ikili, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirirken "Halil İbrahim Ceyhan'ı çabuk unuttu" yorumları yapıldı.

    Emanet in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim in yıldızıyla yakalandı! Yaman ı ne çabuk unuttun #1

    Emanet in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim in yıldızıyla yakalandı! Yaman ı ne çabuk unuttun #2

    Emanet in Seheri Sıla Türkoğlu, Kardeşlerim in yıldızıyla yakalandı! Yaman ı ne çabuk unuttun #3


    İlginizi Çekebilir

    Almanya'dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe
    Dünya

    Almanya'dan, ordunun modernizasyonu için 100 milyon avroluk bütçe

    Sultangazi'de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir