Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle bacak şov yaptı! 'Gözümüzü alamadık'

Emanet dizisindeki Seher karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni bir paylaşım yaptı. Mini elbisesiyle pozlar veren genç oyuncu, bacak dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.

Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, son zamanlarda zor günlerden geçiyor...

Dizi setinde mobbinge uğradığı ve zor şartlar altında çalıştırıldığını açıklayan Sıla Türkoğlu, ayrılık kararı aldı.

Medya gündeminde uzun süre yer alan ve seyircileri hayal kırıklığına uğratan Sıla Türkoğlu, sevenleri tarafından destek görmeye devam ediyor.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

18 Nisan 1999 doğumlu genç oyuncu, asıl çıkışını Emanet dizisiyle yakaladı.

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgiyle takip edilen Emanet'te başrolü Halil İbrahim Ceyhan ile paylaşan Sıla Türkoğlu, oldukça başarılı ilerledi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, hayatına dair anlardan paylaşımlar yapıyor.

Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Mini elbiseli cesur pozlar

Son olarak yeni bir paylaşım yapan Türkoğlu, mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Bacak bacak üstüne atan güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Takipçilerinden beğenileri alan Sıla Türkoğlu'na "Bu güzellik şaka mı", "İlaç gibi geldin", "Hayran kaldık", "Zümrüt gözlü güzellik" gibi yorumlar yapıldı.