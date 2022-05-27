Petrol
115.09
0.81%
Euro
17.574
0.08%
Dolar
16.3951
0.28%
Altın
980.49
0.81%
Borsa
2459
0.00%
Bitcoin
479.712
-0.89%
BTXN Coin
12.79
0.00%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle bacak şov yaptı! 'Gözümüzü alamadık'

    Emanet dizisindeki Seher karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni bir paylaşım yaptı. Mini elbisesiyle pozlar veren genç oyuncu, bacak dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle bacak şov yaptı! 'Gözümüzü alamadık'

    Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, son zamanlarda zor günlerden geçiyor...

    Dizi setinde mobbinge uğradığı ve zor şartlar altında çalıştırıldığını açıklayan Sıla Türkoğlu, ayrılık kararı aldı.

    Medya gündeminde uzun süre yer alan ve seyircileri hayal kırıklığına uğratan Sıla Türkoğlu, sevenleri tarafından destek görmeye devam ediyor.

    Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

    18 Nisan 1999 doğumlu genç oyuncu, asıl çıkışını Emanet dizisiyle yakaladı.

    Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgiyle takip edilen Emanet'te başrolü Halil İbrahim Ceyhan ile paylaşan Sıla Türkoğlu, oldukça başarılı ilerledi.

    Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, hayatına dair anlardan paylaşımlar yapıyor.

    Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun fotoğraflarına beğeni yağıyor.

    Mini elbiseli cesur pozlar

    Son olarak yeni bir paylaşım yapan Türkoğlu, mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

    Bacak bacak üstüne atan güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.

    Takipçilerinden beğenileri alan Sıla Türkoğlu'na "Bu güzellik şaka mı", "İlaç gibi geldin", "Hayran kaldık", "Zümrüt gözlü güzellik" gibi yorumlar yapıldı.

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle bacak şov yaptı! Gözümüzü alamadık #1

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle bacak şov yaptı! Gözümüzü alamadık #2

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle bacak şov yaptı! Gözümüzü alamadık #3

     


    İlginizi Çekebilir

    Kim Min-Jae'den özel çocuklara 644 bin liralık yardım
    Futbol

    Kim Min-Jae'den özel çocuklara 644 bin liralık yardım

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Muş’ta boğasına şeker kaçan öğrenciyi heimlich manevrası ile kurtardı
    3. Sayfa

    Muş’ta boğasına şeker kaçan öğrenciyi heimlich manevrası ile kurtardı

    Görüş Bildir