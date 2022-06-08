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    • Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu siyah minisi ve kırmızı dudaklarıyla peş peşe poz verdi! 'Alev alev yaktın'

    Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu siyah minisi ve kırmızı dudaklarıyla peş peşe poz verdi! 'Alev alev yaktın'

    Emanet dizisinden olaylı ayrılan oyuncu Sıla Türkoğlu, siyah elbiseli paylaşımıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:51
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    Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu siyah minisi ve kırmızı dudaklarıyla peş peşe poz verdi! 'Alev alev yaktın'

    Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, dizi setinde mobbinge uğradığı gerekçesiyle diziden ayrıldı.

    Seyircileri hayal kırıklığına uğratan Sıla Türkoğlu, sevenleri tarafından destek görmeye devam ediyor.

    Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

    18 Nisan 1999 doğumlu genç oyuncu, asıl çıkışını Emanet dizisiyle yakaladı.

    Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgiyle takip edilen Emanet'te başrolü Halil İbrahim Ceyhan ile paylaşan Sıla Türkoğlu, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

    Siyah minisi, kırmızı dudakları...

    Yeşil gözleri ile gönülleri fetheden 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun her karesi binlerce beğeni alıyor.

    Son olarak yeni bir paylaşım yapan Türkoğlu, tek omuzlu siyah mini elbisesiyle pozlar verdi.

    Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

    Sıla Türkoğlu'na "Çok güzelsin", "Yaktın bizi", "Güzellik" gibi yorumlar yapıldı.

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu siyah minisi ve kırmızı dudaklarıyla peş peşe poz verdi! Alev alev yaktın #1

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu siyah minisi ve kırmızı dudaklarıyla peş peşe poz verdi! Alev alev yaktın #2

    Emanet in Seher i Sıla Türkoğlu siyah minisi ve kırmızı dudaklarıyla peş peşe poz verdi! Alev alev yaktın #3


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