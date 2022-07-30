Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan cesur pozlar! Göğüs dekoltesi olay oldu...

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan cesur pozlar! Göğüs dekoltesi olay oldu...

Emanet dizisindeki Seher karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

Emanet dizisindeki Seher karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türkoğlu, paylaşımlarıyla adeta mest ediyor.

Cesaretiyle hayran bırakan güzel oyuncu, son olarak yeşiller içinde yeni pozlar paylaştı.

Sıla Türkoğlu'nun göğüs dekolteli ve minili kombini kısa sürede binlerce beğeni aldı.