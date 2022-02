Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan hep karizmaymış! 12 yıl öncesine bakın...

Emanet dizisindeki hayat verdiği Yaman karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Halil İbrahim Ceylan'ın değişimi, izleyicilerinin gündeminde. İşte Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceylan'ın eski hali...

Emanet dizisinde başrol oynayan Halil İbrahim Ceyhan başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Günlük olarak yayınlanan dizide "Yaman" karakteriyle milyonları kendine hayran bırakan 39 yaşındaki oyuncu, öte yandan modellik ve müzik sektöründe de işler yaptı.

2019 da Kendini Bana Bırak isimli şarkısı ile Youtube da milyoınlarca dinlenen Halil İbrahim Ceyhan ilk oyunculuk deneyimini ise Hemen Döneriz isimli 2019 yapımı filmde yer alarak yaşamıştır.

2007'de katıldığı Best Model Of The World Turkey yarışmasında Gelecek Vaat Eden erkek seçilen Ceyhan'ın, 12 yıl önce Ece Erken'in Mavi Şeker programına konuk olduğu ortaya çıktı.

DEĞİŞİMİ BEĞENİLDİ

23 yaşında katıldığı programda samimi açıklamalar yapan Ceyhan, kızların kendisine "Sen gerçek misin?" diyerek laf attıklarını itiraf etmişti.

Halil İbrahim Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

İşte eski ve şimdiki hali...