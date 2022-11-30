Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan karizma şov! 'Siyahların efendisi'

Emanet dizisindeki hayat verdiği Yaman karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Halil İbrahim Ceylan'ın son paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.

Emanet dizisinde başrol oynayan Halil İbrahim Ceyhan başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Günlük olarak yayınlanan dizide "Yaman" karakteriyle milyonları kendine hayran bırakan 40 yaşındaki oyuncu, öte yandan modellik ve müzik sektöründe de işler yaptı.

2019 da Kendini Bana Bırak isimli şarkısı ile Youtube da milyoınlarca dinlenen Halil İbrahim Ceyhan ilk oyunculuk deneyimini ise Hemen Döneriz isimli 2019 yapımı filmde yer alarak yaşadı.

Karizması gündem oldu

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, Twitter'da gündemin konuşulanları arasına girdi.

Instagram'ı da aktif bir şekilde kullanan Halil İbrahim Ceyhan, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğunun yanı sıra karizmasıyla da öne çıkan Ceyhan'a binlerce beğeni geldi. Takipçileri, "karizma budur", "karizmanın öz evladı", "siyahların efendisi" gibi yorumlar yazdı.