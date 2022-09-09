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- Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi...
Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi...
- 09.09.2022 - 17:43
Emanet dizisindeki Seher karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.
Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan oyuncu Sıla Türkoğlu, büyük kriz yaratmıştı.
Dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, yaşadığı krizden bu yana sürekli magazin gündeminde...
Geçtiğimiz günlerde adı Kaan Yıldırım ile anılan genç oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla da adından söz ettiriyor.
Cesaretiyle hayran bırakan güzel oyuncu, son olarak pembe elbisesiyle poz verdi.
Güzel oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.