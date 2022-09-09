Petrol
91.69
2.85%
Euro
18.3083
0.43%
Dolar
18.2371
0.08%
Altın
1.005
0.44%
Borsa
3521
2.45%
Bitcoin
387.567
9.07%
BTXN Coin
5.28
6.66%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi...

    Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu, son paylaşımıyla görenleri mest etti.
    • 09.09.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi...

    Emanet dizisindeki Seher karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı "Ağlama Anne" dizisi ile adım atan Sıla Türkoğlu, Yemin dizisinde Suna karakterine hayat verdi.

    Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan oyuncu Sıla Türkoğlu, büyük kriz yaratmıştı.

    Dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, yaşadığı krizden bu yana sürekli magazin gündeminde...

    Geçtiğimiz günlerde adı Kaan Yıldırım ile anılan genç oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla da adından söz ettiriyor.

    Cesaretiyle hayran bırakan güzel oyuncu, son olarak pembe elbisesiyle poz verdi.

    Güzel oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Emanet ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi... #1

    Emanet ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi... #2

    Emanet ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi... #3


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Twitter'ın düzenleme düğmesi ile ilgili yeni bilgiler geldi
    Teknoloji

    Twitter'ın düzenleme düğmesi ile ilgili yeni bilgiler geldi

    Yerli Gigi Hadid oldu
    Medya

    Yerli Gigi Hadid oldu

    Görüş Bildir