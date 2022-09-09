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Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi...

Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu minicik elbisesiyle poz verdi...

Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu, son paylaşımıyla görenleri mest etti.