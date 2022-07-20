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    Emel Sayın o fotoğrafıyla gönderme yaptı! 'Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu..'

    Gençlik yıllarını paylaşan Emel Sayın'ın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.İşte Emel Sayın'ın olay göndermesi..
    • 20.07.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:05
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    Emel Sayın o fotoğrafıyla gönderme yaptı! 'Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu..'

    Türk müziğinin efsane ismi Emel Sayın sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafına yazdığı açıklama ile gündeme geldi.

    76 yaşındaki sanatçı instagram hesabından ara ara gençlik fotoğraflarını paylaşarak nostalji yapıyor.Bu kez fotoğrafına yazdığı bir açıklama gündem oldu.

    Emel Sayın o fotoğrafıyla gönderme yaptı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu.. #1

    Usta sanatçı photoshop yaparak fotoğraf paylaşanlara göndermede bulunarak "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu yazdı.

    Emel Sayın'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yapan takipçileri usta sanatçıya destek mesajları attı.İşte Emel Sayın'ın paylaştığı o fotoğraf..

    Emel Sayın o fotoğrafıyla gönderme yaptı! Bir zamanlar photoshopa gerek yoktu.. #2


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