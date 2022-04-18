Emin Çapa Halk TV'ye geri döndü

Emin Çapa yaklaşık 1 ay önce yollarını ayırdığı Halk TV'de programına kaldığı yerden devam edecek.

Halk TV ile YouTube kanalında yayın yapma konusunda anlaşmazlık yaşayan Emin Çapa ve Özlem Gürses kanalla yollarını ayırmıştı.

Kaldığı yerden devam edecek

Çapa sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlaşöazlığın ortadan kalktığını ve kanala geri döneceğini açıkladı.

Ulaşmak istedikleri heddefin her şeyden önemli olduğunu söyleyen Çapa, "Sevgili Dostlarım; Halk TV yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık.

Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz.

"YouTube kanalımda yayın yapmayacağım"

Bu kararda, "Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?" sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı Halk TV seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Özlem Gürses'in ise kanala geri dönüp dönmeyeceği konusunda iki taraftan da bir açıklama yapılmadı.